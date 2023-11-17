З яких країн в Україну імпортують найбільше вживаних авто: підсумки жовтня

В Україну стали імпортувати більше вживаних автомобілів. Лідерами в цьому сегменті залишаються країни Євросоюзу та Північна Америка.

В Україні в жовтні збільшилися продажі вживаних автомобілів. Експерти назвали країни, з яких імпортували найбільше авто за минулий місяць. Про це розповіли в Інституті досліджень авторинку.

Обсяги імпорту автомобілів в Україну продовжують зростати. За жовтень українці зареєстрували понад 27 тисяч таких авто.

З яких країн імпортували найбільше автомобілів за жовтень?

З країн ЄС імпортують найбільше вживаних авто Фото: autoua.net

Більшість вживаних автомобілів ввезли з країн Євросоюзу (61,3%). З Північної Америки імпортували в Україну 33,9% авто з пробігом.

За словами експертів, блокування українських морських портів Росією негативно вплинуло на імпорт вживаних автомобілів. Проте цей сегмент поступово відновлюється.

Топ 20 країн за кількістю імпортованих авто в Україну:

США — 9 тисяч авто. Німеччина — 4,8 тисячі авто. Польща — 3,5 тисячі авто. Словаччина — 1,5 тисячі авто. Норвегія — 1 тисяча авто. Нідерланди — 0,9 тисячі авто. Франція — 0,7 тисячі авто. Литва — 0,6 тисячі авто. Швейцарія — 0,6 тисячі авто. Чехія — 0,6 тисячі авто. Естонія — 0,6 тисячі авто. Китай — 0,4 тисячі авто. Бельгія — 0,4 тисячі авто. Південна Корея — 0,4 тисячі авто. Швеція — 0,3 тисячі авто. Грузія — 0,2 тисячі авто. Канада — 0,2 тисячі авто. Угорщина — 0,2 тисячі авто. Велика Британія — 0,2 тисячі авто. Данія — 0,2 тисячі авто.

Скільки грошей українці витратили на імпортовані авто з пробігом?

Українці витратили 8,5 мільярда грн на імпортовані авто за місяць Фото: НБУ

Загалом за жовтень 2023 року сумарна митна вартість імпортованих вживаних авто в Україні склала 8,5 мільярда грн. При цьому більшу частину коштів українці витратили на автомобілі зі США.

Кілька мільярдів грн було витрачено на вживані авто з країн Євросоюзу. Лідером за вартістю автомобілів стала Німеччина.

Топ 20 країн за загальною вартістю імпортованих в Україну авто:

США — 3 515,2 млн грн. Німеччина — 1 067,6 млн грн. Польща — 966,8 млн грн. Китай — 513,4 млн грн. Норвегія — 463,6 млн грн. Словаччина — 461,2 млн грн. Франція — 224,2 млн грн. Нідерланди — 207,5 млн грн. Чехія — 163,6 млн грн. Литва — 134,5 млн грн. Південна Корея — 132,2 млн грн. Естонія — 127,3 млн грн. Швейцарія — 100,4 млн грн. Угорщина — 96 млн грн. Бельгія — 85,6 млн грн. Канада — 70,4 млн грн. Велика Британія — 47,6 млн грн. Швеція — 47,3 млн грн. Гонконг — 38,7 млн грн. Грузія — 34,7 млн грн.

Середня вартість імпортованих автомобілів з пробігом

Середня вартість імпортованих з Китаю авто склала 33 848 доларів Фото: Great Wall

Найбільшим попитом у сегменті імпортованих автомобілів з пробігом користуються доступні моделі вартістю 1-2 тисячі доларів. За жовтень частка таких моделей становила 11,2%.

Автомобілі вартістю менше ніж 10 тисяч доларів зайняли 72,7% ринку імпортованих авто. При цьому найнижча середня ціна вживаних авто зафіксована в Словенії.

Топ 20 країн за середньою митною вартістю вживаних автомобілів:

Китай — 33 848 доларів. Угорщина — 12 873 долари. Норвегія — 12 189 доларів. США — 10 706 доларів. Канада — 8 960 доларів. Південна Корея — 8 923 долари. Словаччина — 8 458 доларів. Франція — 8 457 доларів. Австрія — 7 957 доларів. Польща — 7 500 доларів. Чехія — 7 273 долари. Італія — 6 630 доларів. Велика Британія — 6 409 доларів. Німеччина — 6 088 доларів. Нідерланди — 6 062 долари. Естонія — 5 751 долар. Литва — 5 712 доларів. Іспанія — 5 517 доларів. Бельгія — 5 384 долари. Словенія — 5 287 доларів.

Раніше Фокус писав, що експерти назвали найпопулярніші автомобілі в Україні за регіонами.