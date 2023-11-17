З яких країн в Україну імпортують найбільше вживаних авто: підсумки жовтня
В Україну стали імпортувати більше вживаних автомобілів. Лідерами в цьому сегменті залишаються країни Євросоюзу та Північна Америка.
В Україні в жовтні збільшилися продажі вживаних автомобілів. Експерти назвали країни, з яких імпортували найбільше авто за минулий місяць. Про це розповіли в Інституті досліджень авторинку.
Обсяги імпорту автомобілів в Україну продовжують зростати. За жовтень українці зареєстрували понад 27 тисяч таких авто.
З яких країн імпортували найбільше автомобілів за жовтень?
Більшість вживаних автомобілів ввезли з країн Євросоюзу (61,3%). З Північної Америки імпортували в Україну 33,9% авто з пробігом.
За словами експертів, блокування українських морських портів Росією негативно вплинуло на імпорт вживаних автомобілів. Проте цей сегмент поступово відновлюється.
Топ 20 країн за кількістю імпортованих авто в Україну:
- США — 9 тисяч авто.
- Німеччина — 4,8 тисячі авто.
- Польща — 3,5 тисячі авто.
- Словаччина — 1,5 тисячі авто.
- Норвегія — 1 тисяча авто.
- Нідерланди — 0,9 тисячі авто.
- Франція — 0,7 тисячі авто.
- Литва — 0,6 тисячі авто.
- Швейцарія — 0,6 тисячі авто.
- Чехія — 0,6 тисячі авто.
- Естонія — 0,6 тисячі авто.
- Китай — 0,4 тисячі авто.
- Бельгія — 0,4 тисячі авто.
- Південна Корея — 0,4 тисячі авто.
- Швеція — 0,3 тисячі авто.
- Грузія — 0,2 тисячі авто.
- Канада — 0,2 тисячі авто.
- Угорщина — 0,2 тисячі авто.
- Велика Британія — 0,2 тисячі авто.
- Данія — 0,2 тисячі авто.
Скільки грошей українці витратили на імпортовані авто з пробігом?
Загалом за жовтень 2023 року сумарна митна вартість імпортованих вживаних авто в Україні склала 8,5 мільярда грн. При цьому більшу частину коштів українці витратили на автомобілі зі США.
Кілька мільярдів грн було витрачено на вживані авто з країн Євросоюзу. Лідером за вартістю автомобілів стала Німеччина.
Топ 20 країн за загальною вартістю імпортованих в Україну авто:
- США — 3 515,2 млн грн.
- Німеччина — 1 067,6 млн грн.
- Польща — 966,8 млн грн.
- Китай — 513,4 млн грн.
- Норвегія — 463,6 млн грн.
- Словаччина — 461,2 млн грн.
- Франція — 224,2 млн грн.
- Нідерланди — 207,5 млн грн.
- Чехія — 163,6 млн грн.
- Литва — 134,5 млн грн.
- Південна Корея — 132,2 млн грн.
- Естонія — 127,3 млн грн.
- Швейцарія — 100,4 млн грн.
- Угорщина — 96 млн грн.
- Бельгія — 85,6 млн грн.
- Канада — 70,4 млн грн.
- Велика Британія — 47,6 млн грн.
- Швеція — 47,3 млн грн.
- Гонконг — 38,7 млн грн.
- Грузія — 34,7 млн грн.
Середня вартість імпортованих автомобілів з пробігом
Найбільшим попитом у сегменті імпортованих автомобілів з пробігом користуються доступні моделі вартістю 1-2 тисячі доларів. За жовтень частка таких моделей становила 11,2%.
Автомобілі вартістю менше ніж 10 тисяч доларів зайняли 72,7% ринку імпортованих авто. При цьому найнижча середня ціна вживаних авто зафіксована в Словенії.
Топ 20 країн за середньою митною вартістю вживаних автомобілів:
- Китай — 33 848 доларів.
- Угорщина — 12 873 долари.
- Норвегія — 12 189 доларів.
- США — 10 706 доларів.
- Канада — 8 960 доларів.
- Південна Корея — 8 923 долари.
- Словаччина — 8 458 доларів.
- Франція — 8 457 доларів.
- Австрія — 7 957 доларів.
- Польща — 7 500 доларів.
- Чехія — 7 273 долари.
- Італія — 6 630 доларів.
- Велика Британія — 6 409 доларів.
- Німеччина — 6 088 доларів.
- Нідерланди — 6 062 долари.
- Естонія — 5 751 долар.
- Литва — 5 712 доларів.
- Іспанія — 5 517 доларів.
- Бельгія — 5 384 долари.
- Словенія — 5 287 доларів.
Раніше Фокус писав, що експерти назвали найпопулярніші автомобілі в Україні за регіонами.