Королівський універсал: на продаж виставили Audi RS6 принца Гаррі (фото)

Універсал Audi RS6 має відмінний стан, а його пробіг становить 109 000 км. Автомобіль оснащений 560-сильним двигуном і здатний розганятися до сотні всього за 3,7 секунди.

У Британії на продаж виставили заряджений універсал Audi RS6 2017 року. Автомобіль належав принцу Гаррі, який він купив перед весіллям з Меган Маркл. Подробиці про авто розповіли на сайті PistonHeads.

Цей Audi RS6 пофарбований у сірий колір Daytona Grey. Зовнішній вигляд доповнює алюмінієве оздоблення кузова.

Audi RS6 пофарбований у колір Daytona Grey Фото: PistonHeads

Принц Гаррі купив універсал у 2017 році. Він замовив автомобіль з опціями загальною вартістю 14 тисяч доларів, включно з панорамним дахом і системою нічного бачення.

Інтер'єр авто виконаний у темних кольорах. Всередині присутнє оздоблення зі шкіри, алькантари та декоративні вставки з карбону.

В інтер'єрі переважають темні кольори Фото: PistonHeads

Автомобіль має відмінний стан. Його пробіг становить 109 000 км.

Audi RS6 оснащений 4,0-літровим турбованим двигуном V8 потужністю 560 к.с. і 700 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач.

Розгін від 0 до 100 км/год займає 3,7 секунди. Максимальна швидкість становить 250 км/год.

Audi RS6 зараз перебуває в місті Грантем, графства Лінкольншир. Вартість авто становить 42 000 фунтів стерлінгів (52 210 доларів).

Раніше Фокус повідомляв, що у Великій Британії на продаж виставили унікальний седан Bentley Mulsanne, який належав королю Чарльзу III.