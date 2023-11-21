Перший кросовер Ferrari перетворили на найшвидший заряджений хетчбек (фото)

Кросовер Ferrari Purosangue занижений і отримав аеродинамічний обвіс. Потужність двигуна V12 збільшили до 820 сил.

Новий Ferrari Purosangue отримає нестандартну заряджену версію. Спортивний кросовер допрацювали в ательє Pogea Racing і зараз він проходить сертифікацію. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Кросовер занижений і отримав обвіс

Тюнінг Ferrari Purosangue перетворив кросовер на подобу зарядженого хетчбека, адже автомобіль занизили. До того ж, він отримав обвіс і збільшений спойлер на даху, а його колісні арки розширили. Спереду встановлені 23-дюймові колеса, а ззаду — 24-дюймові. На дверях багажника з'явилася чорна вставка.

Крім того, суттєво доопрацьовано двигун Ferrari Purosangue. Потужність 6,5-літрового V12 збільшили з 725 до 831 к. с. Максимальна швидкість перевищує 310 км/год — це найшвидший заряджений хетчбек у світі. На додачу встановлено нову вихлопну систему — про це свідчать чотири широкі труби ззаду.

Ззаду встановлено чотири вихлопні труби

Роботизована 8-ступінчаста КПП з двома зчепленнями і система повного приводу залишилися без змін. Натомість доопрацьовано підвіску Ferrari Purosangue з використанням компонентів від KW Suspensions. Сповільнюють авто карбоново-керамічні гальма.

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