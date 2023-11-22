Новий рамний позашляховик Toyota на базі Land Cruiser показали до прем'єри (фото)

Новий Toyota 4Runner стане брутальнішим на вигляд і отримає нові опції. Позашляховик запропонують у бензинових і гібридних версіях.

Опубліковано зображення Toyota 4Runner нового покоління. Рамний позашляховик мають представити у 2024 році. Про це повідомляє сайт Motor1.

Новий Toyota 4Runner залишиться родичем пікапа Tacoma. Він використовуватиме ту саму рамну платформу TNGA-K, на якій також побудовані Toyota Land Cruiser 250 і 300.

У лінійці моделі вперше з'явиться гібрид Фото: Motor1.com

Дизайн Toyota 4Runner 2024 буде витриманий у дусі Tacoma і стане виразнішим і агресивнішим. У позашляховика широка решітка радіатора, компактні діодні фари і м'язисті розширені крила. У лінійці залишиться і позашляховий варіант TRD Pro зі збільшеним кліренсом, захистом днища і 33-дюймовими шинами.

Салон Toyota 4Runner 2024 на рендерах не показали, але навряд чи він відрізнятиметься від інтер'єру Tacoma. Це означає, що позашляховик отримає рубану передню панель, віртуальний щиток приладів і великий тачскрін.

Новий Toyota 4Runner оснащуватимуть 2,4-літровими турбомоторами на 231 і 282 к. с. Також очікується 326-сильна гібридна установка. Звісно, буде збережено повний привід зі знижувальною передачею і блокуваннями диференціалів.

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