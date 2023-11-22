Капсула часу за $2,5 мільйона: виявлено найрідкісніший Porsche з пробігом 10 км (фото)

Випущено тільки два серійних Porsche 911 Carrera RSR. Спорткар оснащений 3,8-літровою опозитною шісткою на 350 сил і здатний розігнатися до 100 км/год за 3,7 с.

В Абу-Дабі на аукціон Bonhams виставили Porsche 911 1993 року. За вкритий шаром бруду спорткар планують виручити від 2 до 2,5 мільйона доларів. Про це повідомляється на сайті аукціонного дому.

Спорткар роками припадав пилом у гаражі Фото: bonhams.com

Річ у тім, що на продаж виставлено рідкісний Porsche 911 Carrera RSR 3.8. Таких авто існує лише 10, причому лише два з них призначені для доріг загального користування.

Дорожня версія відрізняється від гоночної розкішним салоном Фото: bonhams.com

Porsche 911 Carrera RSR 3.8 створювали для перегонів. Він оснащений 3,8-літровою опозитною шісткою потужністю близько 350 к. с. Легке (1210 кг) купе розганяється до 100 км/год лише за 3,7 с.

Крім того, у Porsche 911 Carrera RSR 3.8 доопрацьовано ходову, встановлено величезне антикрило і каркас безпеки. Дорожня версія відрізняється від гоночної шкіряним салоном.

Купе оснащене 3,8-літровим 350-сильним мотором Фото: bonhams.com

Саме цей Porsche 911 Carrera RSR 3.8 має пробіг лише 10 км. Автомобіль зберігався в гаражі і не експлуатувався і місцями ще покритий консерваційним мастилом. Спорткар у новому стані, необхідно лише відмити цю капсулу часу від бруду і пилу.

До слова, на аукціон нещодавно також виставили вражаючу колекцію авто боксера Джорджа Формана.

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