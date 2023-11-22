Заохочує шкоду природі: у Великій Британії заборонено рекламу Toyota (відео)

Британський регулятор реклами постановив, що відео з Toyota Hilux спонукає їздити бездоріжжям і завдавати шкоди навколишньому середовищу. Ролик і рекламний слоган заборонили.

У Великій Британії вирішили заборонити рекламу Toyota Hilux. Її вважають соціально безвідповідальною. Про це повідомляє сайт Carscoops.

У ролику Born to Roam ("Народжений поневірятися") пікапи Toyota Hilux на великій швидкості мчать бездоріжжям. Саме це і не сподобалося британському Агентству зі стандартів реклами. Експерти вважають, що відео не сприяє турботі про довкілля.

Слоган Born to Roam заборонили Фото: Toyota

На їхню думку, відео заохочує їзду бездоріжжям, яка завдає шкоди природі. Це перший випадок, коли реклама заборонена через "неекологічність".

У Toyota пояснили, що пікап Hilux створювався спеціально для найсуворіших умов і нерідко використовується фермерами або лісниками на бездоріжжі.

Крім того, представники японського концерну повідомили, що ролик знімали не в дикій природі, а на приватній території в Словенії за згодою власника землі. Також Toyota з 1997 року активно займається електрифікацією і є світовим лідером з виробництва гібридів.

Однак ці аргументи на Агентство зі стандартів реклами не подіяли — ролик і слоган Born to Roam заборонили у Великій Британії.

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