Заохочує шкоду природі: у Великій Британії заборонено рекламу Toyota (відео)
Британський регулятор реклами постановив, що відео з Toyota Hilux спонукає їздити бездоріжжям і завдавати шкоди навколишньому середовищу. Ролик і рекламний слоган заборонили.
У Великій Британії вирішили заборонити рекламу Toyota Hilux. Її вважають соціально безвідповідальною. Про це повідомляє сайт Carscoops.
У ролику Born to Roam ("Народжений поневірятися") пікапи Toyota Hilux на великій швидкості мчать бездоріжжям. Саме це і не сподобалося британському Агентству зі стандартів реклами. Експерти вважають, що відео не сприяє турботі про довкілля.
На їхню думку, відео заохочує їзду бездоріжжям, яка завдає шкоди природі. Це перший випадок, коли реклама заборонена через "неекологічність".
У Toyota пояснили, що пікап Hilux створювався спеціально для найсуворіших умов і нерідко використовується фермерами або лісниками на бездоріжжі.
Крім того, представники японського концерну повідомили, що ролик знімали не в дикій природі, а на приватній території в Словенії за згодою власника землі. Також Toyota з 1997 року активно займається електрифікацією і є світовим лідером з виробництва гібридів.
Однак ці аргументи на Агентство зі стандартів реклами не подіяли — ролик і слоган Born to Roam заборонили у Великій Британії.
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