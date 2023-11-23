У Києві з'явився лежачий поліцейський нового типу: в чому його особливість

У Києві починають тестувати "берлінські подушки". Вони дають змогу сповільнити легкові автомобілі, але не впливають на швидкість вантажного та громадського транспорту.

У Києві почали встановлювати новий вид лежачих поліцейських — так звані "берлінські подушки". Перша така штучна дорожня нерівність з'явилася на вулиці Бажова в Дніпровському районі. Про це повідомляють на сторінці Центру організації дорожнього руху у Facebook.

Берлінська подушка

"Берлінська подушка" має прямокутну форму та призначена для зниження швидкості насамперед легкових авто. Річ у тім, що вона вузька, а отже, вантажівка або автобус із широкою колією зможуть пропустити її між колесами та не сповільнюватися, а мотоцикл або мопед може об'їхати таку перешкоду.

Поки що "берлінську подушку" встановлено в Києві в експериментальному порядку. Після завершення випробувань буде ухвалено рішення про встановлення подібних лежачих поліцейських або ж відмову від них. Якщо нововведення добре себе проявить, то в столиці стане більше "берлінських подушок".

Поки що "берлінські подушки" тестують у Києві

До слова, нинішнього року в Києві також активно облаштовували компактні дорожні розв'язки європейського зразка.

Також Фокус повідомляв, що в столиці введено нові обмеження швидкості.