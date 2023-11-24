Єдиний у своєму роді: виявлено унікальний заряджений Ford Mustang 70-х (відео)

Ford Mustang Boss 302 1971 року створено на базі гоночної моделі. Купе оснащене 290-сильним V8 і здатне розвинути швидкість понад 200 км/год.

У США на виставці ретро-авто Muscle Car and Corvette Nationals показали рідкісний і незвичайний Ford Mustang 1971 року. Авто існує в одному-єдиному екземплярі і його вартість перевищує 100 000 доларів. Йому присвятив відео блогер Lou Costabile.

Від виробництва спорткара відмовилися Фото: скриншот / YouTube

Ford Mustang Boss 302 (саме так назвали авто) так і залишився прототипом. У 1971 році модель так і не стали випускати. Довгий час спортивне авто іржавіло занедбаним, але його викупили і відновили до оригінального стану.

Автомобіль пройшов повну реставрацію Фото: скриншот / YouTube

Boss 302 — заряджена версія Ford Mustang. По суті, це серійний варіант авто, яке виступало в чемпіонаті Trans-Am.

Під капотом встановлено 290-сильний V8 Фото: скриншот / YouTube

Вперше Ford Mustang Boss 302 з'явився в 1969 році і перебував у виробництві до кінця 1970 року. За цей час зібрали 7641 купе.

У 1971 році представили новий Mustang і спочатку виробництво Boss 302 планували продовжити — з цією метою і випустили прототип. Однак з часом керівництво Ford змінило точку зору і відмовилося від версії.

Ford Mustang Boss 302 1971 року оснащений 4,9-літровим V8 потужністю 290 к.с. і 4-ступінчастою механічною КПП. Розгін до 100 км/год займає менше 7 с, а максимальна швидкість перевищує 200 км/год. Від стандартного купе Mustang заряджений варіант відрізняється переднім спойлером і двоколірним забарвленням.

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