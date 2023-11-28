Toyota готує недорогого конкурента Suzuki Jimny: перші подробиці та фото

Daihatsu Taft отримає позашляхову версію з повним приводом і збільшеним кліренсом. Новинку оснастять малопотужними двигунами з низькою витратою палива.

Кей-кар Daihatsu Taft отримає нову позашляхову версію. Вона конкуруватиме з популярним компактним позашляховиком Suzuki Jimny. Про це повідомили на сайті BestCarWeb.

Поточне покоління Daihatsu Taft випускається з 2020 року. Це компактний міський автомобіль у стилі позашляховика.

У Daihatsu планують створити повноцінний позашляховик Taft у дусі моделі першого покоління. Вона буде значно вищою за стандартне авто та отримає систему повного приводу.

Габарити Daihatsu Taft:

довжина — 3395 мм;

ширина — 1475 мм;

висота — 1630 мм;

колісна база — 2460 мм.

Новинка буде заснована на платформі DNGA. Це модульна платформа, яку Daihatsu використовують для великої кількості компактних моделей.

Відомо, що дизайн позашляховика відрізнятиметься від стандартного Daihatsu Taft. Основними змінами стануть пластикові накладки на кузові, інші бампери та решітка радіатора.

Позашляховик Daihatsu Taft буде меншим за Suzuki Jimny Фото: BestCarWeb

Новинку запропонують із 658-кубовими двигунами потужністю від 52 до 64 к.с. Завдяки цьому модель отримає податкові пільги в Японії.

Раніше Фокус розповів, що оновлений позашляховик Toyota Land Cruiser 70 отримав версію з укороченою колісною базою.