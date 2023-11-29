Хетчбек Peugeot 208 отримав спортивну версію в ретростилі (фото)

Peugeot 208 Rallye натхненний культовим хетчбеком 205 Turbo 16 1980-х років. Новинка оснащена 100-сильним двигуном, який працює в парі з механічною КПП.

У Швейцарії представили особливу версію хетчбека Peugeot 208. Модифікація Rallye присвячена 40-річчю моделі 205 Turbo 16 і буде випущена обмеженим тиражем. Про це розповіли на сайті Top Gear.

Peugeot 208 Rallye пофарбований у білий колір і доповнений декоративними смугами червоного, синього, жовтого і блакитного кольорів. Зовнішній вигляд доповнюють нові 16-дюймові сталеві диски білого кольору в ретростилі.

Peugeot 208 Rallye отримав нові 16-дюймові сталеві диски Фото: Peugeot

Ззаду встановлено компактний спойлер чорного кольору. Крім цього за задніми бічними дверима з'явився логотип 208 Rallye.

Ззаду з'явився компактний спойлер Фото: Peugeot

В інтер'єрі також відбулося кілька змін. Серед них декоративні вставки під карбон, а також новий важіль перемикання передач із червоними акцентами. Сидіння виконані з тканини.

В інтер'єрі встановлено новий важіль КПП Фото: Peugeot

Peugeot 208 Rallye оснащений стандартним 1,2-літровим бензиновим двигуном потужністю 100 к.с. і 205 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 6-ступінчастою механічною коробкою передач.

Вартість новинки становить 27 950 доларів. Наразі невідомо, скільки таких автомобілів буде випущено.

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