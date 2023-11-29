Прибулець із 60-х: виявлено 56-річний американський седан у новому стані (фото)

Седан Dodge Dart регулярно обслуговувався відтоді, як його купили в 1967 році. Автомобіль має пробіг лише 30 578 км і не постраждав від корозії.

У Канаді знайшли чергову "капсулу часу". Цього разу автолюбителі помітили раритетний Dodge Dart 1967 року, який простояв у гаражі близько 20 років. Подробиці про авто повідомили в оголошенні на eBay.

Цей Dodge Dart пофарбований у кремовий колір. Зовнішній вигляд доповнює хромоване оздоблення кузова.

Седан пофарбований у кремовий колір Фото: ebay.com

Продавець поділився, що автомобіль ніколи не експлуатувався взимку. Седан регулярно обслуговували, а його пробіг становить лише 30 578 км.

На кузові немає слідів корозії, але на задньому лівому крилі є невелика вм'ятина. В іншому автомобіль має чудовий стан.

Седан отримав нові гальма, амортизатори та шини. Також власник замінив усі рідини авто.

Інтер'єр має відмінний стан. Усі прилади працюють справно, а внутрішнє оздоблення не має пошкоджень.

Інтер'єр відмінно зберігся Фото: ebay.com

Під капотом встановлено 4,5-літровий шестициліндровий двигун потужністю 182 к.с. і 353 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 3-ступінчастою автоматичною коробкою передач.

Вартість Dodge Dart становить 17 500 доларів. Продавець заявив, що зберіг усю оригінальну документацію, яка постачалася разом з авто.

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