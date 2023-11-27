Простояв 30 років: у сараї знайшли покинутим культовий американський седан 60-х (відео)

Седан Pontiac Tempest був однією з найпопулярніших моделей бренду в 1960-х роках. Цей автомобіль вдалося повернути на дороги вже через кілька годин роботи з двигуном.

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У США в покинутому сараї знайшли седан Pontiac Tempest 1966 року випуску. Автомобіль не виїжджав на дороги близько 30 років, але його двигун вдалося запустити. Про це розповіли на сайті Autoevolution.

Pontiac Tempest другого покоління випускали з 1964 до 1967 року. Модель пропонували з різними кузовами, включно з купе, кабріолетом, седаном і універсалом.

Седан пофарбований у блакитний колір. Це був популярний вибір для моделі 1966 року.

Цей автомобіль стояв у сараї з 1993 року, поки умільці не виявили його. Седан вкрився товстим шаром пилу, але він має далеко не найгірший стан.

Седан зазнав кількох пошкоджень Фото: Скриншот

Під капотом розташований 3,8-літровий шестициліндровий двигун потужністю 210 к.с. і 309 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 3-ступінчастою автоматичною коробкою передач.

Інтер'єр авто підлягає відновленню Фото: Скриншот

Попри тривалий простій, двигун вдалося запустити через кілька годин. Для цього було замінено свічки запалювання і відрегульовано карбюратор.

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Блогери планують відновити цей автомобіль, повернувши йому колишній вигляд. Також у їхні плани входить модернізація інтер'єру та двигуна авто.

Раніше Фокус повідомляв, що в США виявили покинутий седан Chevrolet Master DeLuxe 1938 року.