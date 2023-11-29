Новітній Chevrolet Corvette отримав елегантний тюнінг із карбоновим кузовом (фото)

Chevrolet Corvette C8 Unica Series 1 має кілька візуальних відмінностей від стандартного спорткара. Кузов авто повністю виготовлений із вуглецевого волокна.

Канадське тюнінг-ательє Caravaggio Corvettes представило пакет доопрацювань для Chevrolet Corvette C8. Спорткар отримав більш елегантний дизайн порівняно зі стандартною моделлю. Про це розповіли на сайті компанії.

Chevrolet Corvette C8 Unica Series 1 робить екстер'єр спорткара більш мінімалістичним. Передній бампер став більш заокругленим, а бічні повітрозабірники тепер виглядають менш агресивно.

На авто встановили новий передній бампер Фото: Caravaggio Corvettes

Кузов спорткара повністю виготовлений з вуглецевого волокна. Завдяки цьому автомобіль став легшим на 18 кг.

Ззаду встановлено новий спойлер, який акуратно поєднується з профілем авто. Крім цього був поліпшений задній дифузор.

Chevrolet Corvette C8 Unica Series 1 отримав новий задній спойлер Фото: Caravaggio Corvettes

Інтер'єр авто залишився без змін. Модернізація торкнулася тільки екстер'єру спорткара.

Chevrolet Corvette C8 Unica Series 1 оснащений атмосферним 6,2-літровим двигуном V8 потужністю 495 к.с. і 637 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач.

Розгін від 0 до 100 км/год займає 2,9 секунди. Максимальна швидкість становить 312 км/год.

Загалом буде випущено 30 таких спорткарів. Вартість пакета доопрацювань без урахування авто становить 135 000 доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що під час тестів на гоночному треку помітили заряджений Chevrolet Corvette ZR1.