Французи показали стильний електровелосипед зі штучним інтелектом (фото)

Електричний велосипед Eclair отримав кілька технологій з використанням штучного інтелекту. Новинка може надійти в продаж уже наступного року.

Французький стартап Eclair представив стильний електричний велосипед. Новинка отримає безліч технологій з використанням штучного інтелекту. Про це повідомили на сайті InsideEVs.

Електровелосипед Eclair має мінімалістичний дизайн з електромотором у задній частині рами, яка виготовлена зі сталі та алюмінію. Підвіска підходить для поїздок містом і за його межами.

Штучний інтелект здатен відстежувати звички водія, аналізуючи його поведінку. Завдяки цьому велосипед може миттєво змінювати режими їзди залежно від ситуації на дорозі та потреб власника.

Крім цього Eclair здатний передавати максимальну потужність під час старту. Те саме відбуватиметься і під час підйому на височину.

Ця технологія розроблена спільно з компанією eBikeLabs. Багатьма функціями велосипеда можна керувати за допомогою програми eBike OS для смартфона.

До керма велосипеда можна прикріпити смартфон Фото: Eclair

Смартфон можна прикріпити до керма велосипеда. Він виконуватиме роль приладової панелі та навігації.

Eclair все ще перебуває на стадії розробки. Дебют новинки заплановано на 2024 рік.

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