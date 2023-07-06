Італійці показали стильний електричний велосипед, надрукований на 3D-принтері (фото)

Thok Project 4 оснащений повною підвіскою та буде запропонований з різними акумуляторними батареями на вибір. Серійна версія велосипеда надійде в продаж у 2024 році.

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Італійська компанія Thok представила новий електричний велосипед Project 4. Його рама надрукована на 3D-принтері. Про це розповіли на сайті Autoevolution.

Thok Project 4 входить до класу гірських велосипедів, які дають змогу пересуватися пересіченою місцевістю. Рама виготовлена з вуглецевого волокна, що дало змогу зробити велосипед дуже легким.

У Thok використали запатентовану технологію Materialise під назвою Selective Laser Melting, яка застосовує лазери для плавлення металевого порошку. У конструкції також застосовувалися сплави з алюмінію та кремнію.

У конструкції використовують легкі та міцні матеріали Фото: Thok

Thok Project 4 оснащений повною підвіскою, яка робить їзду по пересіченій місцевості більш комфортною. Велосипед уже протестували на тестовому полігоні в Італії.

Велосипед отримає силову установку Bosch Performance Line SX. На вибір буде запропоновано кілька акумуляторних батарей місткістю від 400 до 750 Вт⋅год.

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Вартість і характеристики Thok Project 4 поки тримають у секреті. Вихід моделі на ринок заплановано на 2024 рік.

Раніше Фокус писав, що німецька компанія Winora показала два нових вантажних електричних велосипеди.