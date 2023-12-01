Новий Rolls-Royce Cullinan 2024 помітили на дорогах до прем'єри (фото)
Оновлений Rolls-Royce Cullinan отримає змінений дизайн екстер'єру та покращений інтер'єр. Кросовер збереже культовий двигун V12 під капотом.
Розкішний кросовер Rolls-Royce Cullinan отримає оновлення для 2024 модельного року. Прототип уперше помітили під час тестів на дорогах. Про це розповіли на сайті Carscoops.
Оновлений Rolls-Royce Cullinan отримає кілька косметичних змін. Серед них змінений передній бампер і вужчі фари. Решітка радіатора отримає підсвічування.
Ззаду можна помітити збільшені вихлопні патрубки. Також буде змінено задній бампер кросовера.
Силует кросовера залишиться без змін. Модель запропонують із кількома варіантами зовнішнього оздоблення.
В інтер'єрі також відбудеться кілька змін. Головною з них стане оновлена інформаційно-розважальна система.
Під капотом збережеться 6,75-літровий турбований двигун V12 потужністю 571 або 600 к.с. залежно від версії. Він працює в парі з 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач.
Очікується, що оновлений Rolls-Royce Cullinan представлять на початку 2024 року. Цього ж року модель надійде в продаж.
Раніше Фокус повідомляв, що розкішний седан Rolls-Royce Ghost перетворили на катафалк.