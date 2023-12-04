На покинутій СТО виявлено колекцію рідкісних ретроавто (відео)

У колекції зібрані рідкісні ретро-авто зі США та Європи. Усіх їх почали реставрувати, але банкрутство майстерні не дало завершити процес відновлення машин.

У Великій Британії виявлено цілу колекцію покинутих автомобілів. Понад десяток машин іржавіють у приміщенні старої станції техобслуговування. Їм присвятили відео на Youtube-каналі The Bearded Explorer.

Ford Mustang Фото: скриншот / YouTube

Судячи з усього, СТО займалася відновленням ретроавто. Очевидно компанія збанкрутувала і незавершені машини так і залишилися на території закритої сервісної станції.

Стан більшості автомобілів залишає бажати кращого. Вони розібрані, а деякі з них вже вкрилися іржею. Але ж серед них є цінні раритети.

BMW 2002 Фото: скриншот / YouTube

Найстаріше авто в колекції — Citroen Traction Avant, перша у світі масова модель із переднім приводом. Цінними є ранній Porsche 911 60-х і кабріолет Ford Mustang 1967 року.

До цієї ж епохи належать спортивний MG B і заряджений Mini Cooper. Крім того, ідентифіковані купе BMW 2002, бюджетний Renault 10, VW Beetle і два Volkswagen Golf, один з яких є спортивним GTI.

Поки що власника приміщення та машин не відшукали. Це не дає змоги відвезти ретро-авто на реставрацію.

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