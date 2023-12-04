Toyota показала компактний і доступний електрокросовер зі стильним дизайном (фото)

Toyota Urban SUV отримала брутальний дизайн із сучасною оптикою. Серійна версія моделі стане найдоступнішим електромобілем бренду в Європі.

Toyota презентувала новий компактний електрокросовер. Серійна версія концепт-кара Urban SUV стане найдоступнішою електричною моделлю бренду в Європі. Про це розповіли на сайті бренду.

Toyota Urban SUV отримав стильний дизайн у новому фірмовому стилі бренду. Спереду встановлені C-подібні фари, які з'єднані тонкою світлодіодною смугою.

Спереду розміщені вузькі фари Фото: Toyota

Ззаду розміщені компактні ліхтарі, які об'єднані в один блок. Під ними знаходиться масивний дифузор.

Задні ліхтарі об'єднані в один блок Фото: Toyota

У Toyota зазначили, що серійна версія Urban SUV отримає традиційні бічні дзеркала заднього виду. Вони ефективніші за бічні камери, які встановлені на концепт-кар.

Габарити Toyota Urban SUV:

довжина — 4300 мм;

ширина — 1820 мм;

висота — 1620 мм.

Toyota Urban SUV підтримуватиме конфігурації з одним або двома електромоторами. Характеристики силової установки не розкриваються.

Новинка буде заснована на платформі, призначеній виключно для електромобілів. Це дасть змогу поліпшити розважування по осях і зробити авто ефективнішим.

Загалом Toyota готує близько 15 нових електромобілів для Європи. Їх планують представити до 2026 року.

Раніше Фокус писав, що на український авторинок виходить електричний седан Toyota bZ3.