Toyota презентувала економічний рамний позашляховик із витратою менше 8 л на 100 км (фото)

Пікап Toyota Hilux оснащений 2,8-літровим турбодизелем і "м'якою" гібридною установкою. Він став потужнішим і економічнішим.

Лінійку Toyota Hilux вперше поповнила гібридна модифікація. Пікап презентували на форумі в Брюсселі і надійде в продаж на європейському ринку з середини 2024 року. Про це повідомляє офіційний сайт японського автовиробника.

Вантажопідйомність пікапа становить 1000 кг Фото: Toyota

Гібрид Toyota Hilux зберігає знайомий 2,8-літровий турбодизель на 204 к. с. і 500 Н∙м. Його доповнили 48-вольтною "м'якою" гібридною установкою, що дає короткочасно 16 к. с. і 65 Н∙м.

За даними автовиробника, гібрид Toyota Hilux на 5% економічніший за стандартну дизельну версію, тобто витрачає менше ніж 8 л на 100 км у змішаному циклі. При їзді накатом турбодизель відключається, також встановлено систему рекуперативного гальмування.

Середня витрата палива становить менше 8 л на 100 км Фото: Toyota

Гібридна установка не вплинула на вантажопідйомність Toyota Hilux: вона становить 1000 кг, також можна буксирувати 3,5-тонний причіп. Позашляхові здібності також не постраждали і пікап, як і раніше, здатний подолати брід глибиною 70 см. До того ж, з'явилися нові режими для бруду, піску, снігу і гравію.

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