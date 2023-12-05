Виробник розкішних годинників презентував незвичайний суперкар у ретростилі (відео)

Bulgari Aluminium Vision GT є ексклюзивним суперкаром для відеогри Gran Turismo 7. Новинка отримала незвичайний дизайн у стилі італійських спорткарів 70-х років.

Виробник розкішних годинників Bulgari представив концепт-кар Aluminium Vision GT. Як і суперкар Genesis X Gran Berlinetta, його зможуть протестувати всі гравці автосимулятора Gran Turismo 7. Про це розповіли на сайті Carscoops.

Франшиза відеоігор Gran Turismo відзначає 10-річчя своєї програми Vision GT. Ця ініціатива стала платформою для великих автовиробників, які створюють віртуальні концепт-кари.

Bulgari Aluminium Vision GT отримав клиноподібний кузов Фото: Bulgari

Разом з Aluminium Vision GT було показано наручний годинник Bulgari Aluminium x Gran Turismo Special Edition. Він натхненний оригінальною моделлю, випущеною 1998 року, і буде доступний у двох кольорах — жовтому й антрацитовому.

На презентації також показали годинник Bulgari Aluminium x Gran Turismo Special Edition Фото: Bulgari

Концепт-кар Aluminium Vision GT отримав дизайн у ретростилі. Він має клиноподібний кузов із широкими колісними арками та має невелике вітрове скло спереду.

Спереду встановлені тонкі денні ходові вогні та приховані фари, що розташовані по центру кузова. Колісні диски отримали аеродинамічний дизайн.

Спереду встановлені приховані фари Фото: Bulgari

В інтер'єрі розміщені два спортивні сидіння. Приладова панель виконана в стилі годинника Bulgari Aluminium x Gran Turismo Special Edition.

Bulgari Aluminium Vision GT отримав приладову панель у ретростилі Фото: Bulgari

Характеристики концепт-кара поки тримають у секреті. Суперкар стане доступний у Gran Turismo 7 тільки у 2024 році.

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