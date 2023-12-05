В Австралії показали величезну колекцію суперкарів вартістю понад $100 млн (відео)

Бізнесмен почав збирати свою колекцію суперкарів ще під час пандемії. Зараз він володіє безліччю рідкісних автомобілів, включно з моделями обмеженого виробництва.

В Австралії знайшли ще одну колекцію дорогих спортивних автомобілів. Вона належить бізнесмену Лоуренсу Ескаланте, а сумарна вартість усіх авто становить понад 100 млн доларів. Відео опублікували на YouTube-каналі DBTV Home of DAMMNN BATM4N TV.

Бізнесмен поділився, що почав збирати свою колекцію суперкарів ще під час пандемії. Зараз він володіє близько 120 автомобілями.

До колекції входять не тільки суперкари, а й гоночні боліди, позашляховики та гіперкари. Серед них є дуже рідкісні моделі обмеженого виробництва.

Одними з головних "перлин" колекції є суперкари Lamborghini Centenario, Ford GT, McLaren Elva і Koenigsegg Gemera. Також Ескаланте володіє всіма сучасними моделями Rolls-Royce.

Бізнесмен володіє одним із чотирьох Lamborghini Centenario в Австралії Фото: Скриншот

Крім цього бізнесмен купив один із 40 екземплярів гіперкара Aston Martin Valkyrie AMR Pro. Найближчим часом він планує вперше випробувати авто на перегоновому треку.

Ця модель оснащена 6,5-літровим атмосферним двигуном V12 потужністю 1176 к.с. і 949 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає близько 2,6 секунди, а максимальна швидкість становить понад 350 км/год.

Aston Martin Valkyrie AMR Pro можна використовувати тільки на перегоновому треку Фото: Скриншот

У майбутньому Ескаланте планує розширити свою колекцію. Протягом 12 місяців він планує купити ще близько 70 суперкарів.

Раніше Фокус повідомляв, що на аукціоні Mecum виставили колекцію з більш ніж 50 раритетних мікроавтомобілів.