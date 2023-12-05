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Названо автомобілі, які українці дарували найчастіше у 2023 році (фото)
В Україні у 2023 році зареєстрували 2491 автомобіль-подарунок. Найпопулярнішими в цьому сегменті стали кросовери та седани.
В Україні за листопад 2023 року купили 5,4 тисячі нових легкових авто. Експерти назвали найпопулярніші моделі, які українці дарували цього року. Про це розповіли в маркетплейсі AUTO.RIA.
Уже зовсім скоро настануть новорічні свята. Грудень часто стає місяцем, коли українці дарують близьким найдорожчі подарунки, включно з автомобілями.
За останні 10 місяців в Україні зареєстрували 2491 автомобіль-подарунок. Найчастіше це були моделі брендів Toyota та Volkswagen.
Топ 15 найпопулярніших автомобілів-подарунків в Україні у 2023 році:
- Toyota RAV4 — 76 авто.
- Volkswagen Passat — 68 авто.
- Toyota Land Cruiser Prado — 54 авто.
- Daewoo Lanos — 54 авто.
- Toyota Camry — 45 авто.
- Volkswagen Touareg — 38 авто.
- Skoda Octavia — 37 авто.
- Hyundai Tucson — 36 авто.
- Volkswagen Golf — 35 авто.
- Toyota Land Cruiser — 34 авто.
- BMW X5 — 32 авто.
- Kia Sportage — 30 авто.
- Toyota Corolla — 27 авто.
- Mazda CX-5 — 27 авто.
- Chevrolet Aveo — 27 авто.
Раніше Фокус повідомляв, що в Україні в листопаді збільшилися продажі вживаних авто.