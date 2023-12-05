Названо автомобілі, які українці дарували найчастіше у 2023 році (фото)

В Україні у 2023 році зареєстрували 2491 автомобіль-подарунок. Найпопулярнішими в цьому сегменті стали кросовери та седани.

В Україні за листопад 2023 року купили 5,4 тисячі нових легкових авто. Експерти назвали найпопулярніші моделі, які українці дарували цього року. Про це розповіли в маркетплейсі AUTO.RIA.

Уже зовсім скоро настануть новорічні свята. Грудень часто стає місяцем, коли українці дарують близьким найдорожчі подарунки, включно з автомобілями.

За останні 10 місяців в Україні зареєстрували 2491 автомобіль-подарунок. Найчастіше це були моделі брендів Toyota та Volkswagen.

Найчастіше українці дарували кросовер Toyota RAV4 Фото: Toyota

Топ 15 найпопулярніших автомобілів-подарунків в Україні у 2023 році:

Toyota RAV4 — 76 авто. Volkswagen Passat — 68 авто. Toyota Land Cruiser Prado — 54 авто. Daewoo Lanos — 54 авто. Toyota Camry — 45 авто. Volkswagen Touareg — 38 авто. Skoda Octavia — 37 авто. Hyundai Tucson — 36 авто. Volkswagen Golf — 35 авто. Toyota Land Cruiser — 34 авто. BMW X5 — 32 авто. Kia Sportage — 30 авто. Toyota Corolla — 27 авто. Mazda CX-5 — 27 авто. Chevrolet Aveo — 27 авто.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні в листопаді збільшилися продажі вживаних авто.