Названо найпопулярніші нові авто в приватному та корпоративному секторах України

Український авторинок продовжує відновлюватися і демонструє стрімке зростання. При цьому уподобання українців у приватному та корпоративному секторах відрізняються.

За листопад в Україні придбали 5,4 тисячі нових легкових автомобілів. Експерти назвали найпопулярніші моделі в приватному та корпоративному секторах. Про це розповіли в асоціації "Укравтопром".

Український авторинок продовжує зростати кілька місяців поспіль. За листопад 2023 року було куплено на 74% більше нових авто, ніж за аналогічний період минулого року.

За минулий місяць приватні особи придбали 3,5 тисячі легкових автомобілів. Ще 1,9 тисячі авто купили юридичні особи.

Порівняно з листопадом 2022 року продажі нових автомобілів у приватному секторі збільшилися на 68%. У корпоративному секторі зростання показників становило 88%.

Volkswagen ID.4 очолив продажі в приватному секторі Фото: Volkswagen

Найпопулярніші автомобілі в приватному секторі за листопад:

Volkswagen ID.4 — 283 авто. Toyota RAV4 — 187 авто. Mazda CX-5 — 117 авто. Renault Duster — 115 авто. Kia Sportage — 95 авто.

Renault Duster домінує в корпоративному секторі Фото: Renault

Найпопулярніші автомобілі в корпоративному секторі за листопад:

Renault Duster — 240 авто. Nissan Qashqai — 118 авто. Skoda Karoq — 107 авто. Citroen C-Elysee — 92 авто. Toyota Land Cruiser Prado — 77 авто.

Раніше Фокус писав, що експерти назвали найпопулярніші автомобілі в Україні за типом пального.