Названо найпопулярніші нові авто в приватному та корпоративному секторах України
Український авторинок продовжує відновлюватися і демонструє стрімке зростання. При цьому уподобання українців у приватному та корпоративному секторах відрізняються.
За листопад в Україні придбали 5,4 тисячі нових легкових автомобілів. Експерти назвали найпопулярніші моделі в приватному та корпоративному секторах. Про це розповіли в асоціації "Укравтопром".
Український авторинок продовжує зростати кілька місяців поспіль. За листопад 2023 року було куплено на 74% більше нових авто, ніж за аналогічний період минулого року.
За минулий місяць приватні особи придбали 3,5 тисячі легкових автомобілів. Ще 1,9 тисячі авто купили юридичні особи.
Порівняно з листопадом 2022 року продажі нових автомобілів у приватному секторі збільшилися на 68%. У корпоративному секторі зростання показників становило 88%.
Найпопулярніші автомобілі в приватному секторі за листопад:
- Volkswagen ID.4 — 283 авто.
- Toyota RAV4 — 187 авто.
- Mazda CX-5 — 117 авто.
- Renault Duster — 115 авто.
- Kia Sportage — 95 авто.
Найпопулярніші автомобілі в корпоративному секторі за листопад:
- Renault Duster — 240 авто.
- Nissan Qashqai — 118 авто.
- Skoda Karoq — 107 авто.
- Citroen C-Elysee — 92 авто.
- Toyota Land Cruiser Prado — 77 авто.
Раніше Фокус писав, що експерти назвали найпопулярніші автомобілі в Україні за типом пального.