У Китаї надійшов у продаж розкішний седан із запасом ходу 1260 км (фото)

Voyah Passion PHEV пропонує великий запас ходу в змішаному режимі та низьку витрату пального. Новинка доступна в Китаї у двох комплектаціях за ціною від 35 820 доларів.

Гібридний седан Voyah Passion PHEV надійшов у продаж у Китаї. Новинка пропонує багате оснащення і величезний запас ходу. Про це розповіли на сайті CarNewsChina.

Спереду Voyah Passion розташовані вузькі фари, які об'єднані світлодіодною смугою. Також спереду розташована велика решітка радіатора.

Задні ліхтарі об'єднані в один блок. Під ними знаходиться масивний дифузор.

Ззаду розташовані вузькі ліхтарі Фото: autohome.com.cn

Габарити Voyah Passion PHEV:

довжина — 5088 мм;

ширина — 1970 мм;

висота — 1515 мм;

колісна база — 3000 мм.

В інтер'єрі Voyah Passion встановлено три 12,3-дюймові дисплеї. Також передбачено 9-дюймовий сенсорний екран для управління клімат-контролем і налаштуваннями сидінь. У список оснащення входять панорамний люк на даху, підставки для ніг і бездротова зарядка для смартфона.

В інтер'єрі встановлено чотири дисплеї Фото: Voyah

Voyah Passion PHEV оснащений 1,5-літровим бензиновим двигуном і двома електромоторами сумарною потужністю 530 к.с. і 810 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 5,9 секунди, а максимальна швидкість становить 200 км/год.

Седан отримав акумуляторну батарею місткістю 43 кВт⋅год, завдяки якій запас ходу на електротязі становить 262 км. У змішаному режимі автомобіль здатний проїхати 1260 км і в середньому витрачає 5,4 літра палива на 100 км.

Voyah Passion PHEV пропонують у двох комплектаціях. Початкова версія обійдеться у 252 800 юанів (35 820 доларів), а за топову модифікацію доведеться заплатити 277 800 юанів (38 880 доларів).

Раніше Фокус повідомляв, що в Китаї представили гібридний седан Qiyuan A06 із запасом ходу 1160 км.