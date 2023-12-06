Китайці представили платформу для електромобілів із запасом ходу 1000 км (фото)

Нова платформа CIIC підтримує швидку зарядку, яка дає змогу збільшити запас ходу на 300 км лише за 5 хвилин. Крім цього передбачено й інші інноваційні рішення.

Китайська компанія CATL представила інноваційну платформу для електромобілів — CIIC. Вона дасть змогу досягти запасу ходу в 1000 км на одному заряді. Про це розповіли на сайті CarNewsChina.

CIIC має вбудовані акумуляторні батареї та електромотори. При цьому передбачені підвіска та інші компоненти, тож автовиробникам не доведеться окремо проєктувати ці деталі.

Платформа побудована за угодою з китайським виробником електромобілів Hozon Auto. Першу модель на новій архітектурі представлять у третьому кварталі 2024 року.

Платформа CIIC підтримує великі акумуляторні батареї Фото: CATL

Запас ходу в 1000 км було підтверджено під час випробувань. При цьому цей діапазон зменшується на 30%, якщо температура впаде до -7 градусів Цельсія. Крім цього підтримується швидка зарядка, яка дає змогу поповнити запас батареї на 300 км лише за 5 хвилин.

CIIC підтримує різні типи кузова та компонування. Тому платформу можуть використовувати як компактні, так і великі електромобілі.

Раніше Фокус писав, що в Китаї надійшов у продаж гібридний седан Voyah Passion PHEV із запасом ходу 1260 км.