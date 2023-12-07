Спорткар Dodge Charger нового покоління розсекретили задовго до прем'єри (відео)

Новий Dodge Charger запропонують із новим бензиновим двигуном та електричною силовою установкою. Спорткар отримає дизайн у ретростилі та сучасні технології.

Наступника Dodge Charger показали в новому рекламному ролику бренду. Він багато в чому буде схожий на концепт-кар Charger Daytona SRT. Відео опублікували на YouTube-каналі компанії.

З 2024 року Dodge Charger і Challenger поточних поколінь буде знято з виробництва. Проте цього ж року очікується поява нової моделі, яка стане їхньою заміною.

Рекламний ролик починається з анімаційної книги під назвою "Список неслухняних Санти: історія походження". На одній з її сторінок і показаний наступник Dodge Charger з дизайном, який трохи відрізняється від концепт-кара.

На зображенні показано ескіз спорткара з традиційним купеподібним силуетом і двома круглими фарами спереду. Крім цього модель отримала вузьку решітку радіатора і широкий повітрозабірник на бампері.

Ще однією відмінною рисою дизайну нової моделі є незвичайний капот з повітрозабірником, як у концепт-кара. Він дасть змогу поліпшити передню притискну силу.

Серійна версія моделі збереже незвичайний капот Фото: Stellantis

Новий Dodge Charger збереже ДВЗ, але це буде новий двигун з меншою кількістю шкідливих викидів. Найімовірніше, це 3,0-літровий рядний шестициліндровий двигун із турбонаддувом. Його потужність становитиме близько 510 к.с.

Паралельно з бензиновою моделлю буде доступна і повністю електрична версія Daytona. Вона отримає силову установку потужністю близько 900 к.с.

Спорткар отримає кілька конфігурацій із заднім або повним приводом на вибір. Очікується, що топова версія стане найшвидшою в історії моделі.

Раніше Фокус писав, що культове спорткупе Dodge Charger Daytona 1969 року отримало сучасного наступника.