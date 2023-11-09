Прощальний уклін: представлено екстремальні 1000-сильні Dodge (фото)

Dodge Challenger і Charger оснащені 1000-сильним компресорним V8 і здатні розігнатися до 100 км/год за 2,8 с. Седан і купе випустять лімітованою серією.

Related video

Dodge Charger і Challenger нинішнього покоління припинять випускати до кінця 2023 року і замінять електрокаром. На прощання седан і купе отримали надпотужні лімітовані модифікації. Їх розробили в тюнінг-ательє Hennessey Performance з Техасу і на його сайті розкрили їхні подробиці.

Модифікації назвали Hennessey H1000 Last Stand Charger і Challenger. Випустять по 50 купе і седанів.

Зарядний пристрій Hennessey H1000 Last Stand Фото: Hennessey Седан оснащений 1000-сильним V8 Фото: Hennessey

За основу взято Dodge Challenger і Charger Hellcat Redeye, які не можна назвати слабкими — потужність їхнього 6,2-літрового компресорного V8 становить 807 к. с. У Hennessey ж підвищили віддачу мотора до 1000 к. с. і 1285 Н∙м.

Важливо

Класика на новий лад: знамениті вінтажні моделі отримали сучасний тюнінг (фото)

Спортивні Hennessey H1000 Last Stand демонструють непогану динаміку. Розгін до 100 км/год займає 2,8 с, а ¼ милі (402 м) спорткари долають за 9,9 с, розвиваючи при цьому 227 км/год.

Hennessey H1000 Last Stand Challenger Фото: Hennessey Автомобілі отримали карбонові обвіс і спойлер Фото: Hennessey

Тюнінг Dodge Challenger і Charger також охоплює аеродинамічний обвіс і задній спойлер із карбону. Крім того, седан і купе оснастили 20-дюймовими легкосплавними дисками.

До слова, в Hennessey Performance підготували і прощальний 1000-сильний варіант Chevrolet Camaro.

Також Фокус розповідав про екстремальний тюнінг Mercedes S-Class.