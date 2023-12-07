В інтернеті показали новий Duster 2024 у кузові пікап (фото)

У Dacia/Renault Duster було дві різні версії в кузові пікап, які випускали в Румунії та Бразилії. Дизайнер показав, яким може бути пікап Duster третього покоління.

Новий Duster 2024 вже офіційно представлений і незабаром вийде на ринок. Не виключено, що незабаром палітру версій моделі розширять і одна з них може навіть бути пікапом. Про це пише сайт Auto.cz, який опублікував зображення моделі.

Рендер пікапа Duster 2024 створив веб-дизайнер X-Tomi Design. Автомобіль отримав вантажний кузов, а його задні двері стали компактнішими. Крім того, з'явилися сталеві дуги.

Renault Duster Oroch Фото: Renault

Як не дивно, пікап Duster не є чимось фантастичним, адже раніше подібні моделі вже випускали. Так, у Renault Duster першого покоління була схожа чотиридверна версія Oroch у кузові пікап — її складання налагодили в Бразилії.

Renault Duster Oroch оснащували бензиновими моторами потужністю 117-170 к. с. Були версії з переднім і повним приводом, а вантажопідйомність становила 680 кг.

Пікап Dacia Duster від ательє Romturingia Фото: largus.fr

У Dacia Duster другої генерації також був пікап, але дводверний. Примітно, що його випускали не на підприємстві Dacia і Renault, а на потужностях невеликого румунського тюнінг-ательє Romturingia. Така модель комплектувалася 1,5-літровим 110-сильним турбодизелем і повним приводом і могла перевозити до 500 кг.

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