Вогняна куля і цегляні стіни: китайський кросовер витримав суворі випробування (відео)

Кросовер Hongqi HS5 пройшов екстремальні краш-тести. Автомобіль серйозно постраждав і в салоні спрацювали подушки безпеки, але він зміг продовжити рух.

У Китаї вирішили оригінальним чином показати витривалість і стійкість нового Hongqi HS5. Преміальний кросовер спробували знищити кількома способами, але він продовжив рух. Відео з випробуванням опублікували на сторінці Inside China Auto в соцмережі X.

Спочатку новий Hongqi HS5 вдарили величезною палаючою кулею, підвішеною на тросі до автокрана. У салоні спрацювали подушки безпеки, але автомобіль зміг їхати далі.

Потім китайський кросовер протаранив одразу дві цегляні стіни. Після того, як його очистили від цегли, на нього скинули іншу машину. Пошкоджений Hongqi HS5 зміг продовжити рух і після такого "краш-тесту".

Новий Hongqi HS5 — одна з найдоступніших моделей преміального бренду концерну FAW, який випускає авто для Сі Цзіньпіна. Зовнішність 4,8-метрового кросовера витримана в дусі Rolls-Royce, що й не дивно, адже його проєктував колишній стиліст британської марки Жиль Тейлор.

Кросовер Hongqi HS5 оснащений 2,0-літровим 252-сильним турбомотором і 8-ступінчастою автоматичною КПП. Привід може бути переднім або повним. Вартість моделі становить 27 000 — 37 000 доларів.

До слова, нещодавно в лінійці Hongqi з'явилася розкішна маршрутка преміумкласу.

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