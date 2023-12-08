Зірка 80-х: унікальний Mercedes W126 продають за ціною нового суперкара (фото)
Mercedes 500 SEC AMG 6.0 Widebody — дуже рідкісна заряджена версія купе. Автомобіль оснащений 375-сильним V8 і відрізняється яскравим дизайном.
У США на аукціон RM Sotheby's виставили купе Mercedes-Benz W126 1986 року. Розкішне авто оцінили в 600 000 — 750 000 доларів. Про нього розповіли на сайті аукціонного дому.
Як правило, купе і седани Mercedes W126 вельми недорогі в наші дні. Виняток становлять рідкісні версії — такі, як цей Mercedes 500 SEC AMG 6.0 Widebody.
Компанія AMG у 80-х вже виконувала тюнінг Mercedes, але ще не входила до складу німецького концерну. Її продукція не була настільки масовою, як у наші дні, тому зараз цей ексклюзив дуже цінується колекціонерами.
Саме це купе Mercedes настільки дороге ще й тому, що чудово збереглося. Пробіг авто становить лише 4898 км.
Mercedes 500 SEC AMG 6.0 візуально відрізняється від стандартного купе обвісом, розширеними крилами і заднім спойлером. Крім того, його видають особливі колісні диски і чотири вихлопні труби.
Салон Mercedes 500 SEC оздоблений шкірою і деревом. Усередині встановлено спортивні крісла і кермо, а також замінено прилади.
Головна гордість Mercedes 500 SEC AMG — його 6,0-літровий 32-клапанний V8 потужністю 375 к. с. З 4-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає близько 6 с, а максимальна швидкість перевищує 260 км/год. Сповільнюють авто гальма Brembo.
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