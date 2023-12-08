Не їздив 74 роки: у сараї виявили покинутий автомобіль знаменитої письменниці (фото)

Mercury Eight авторки "Віднесених вітром" Маргарет Мітчелл простояв у сараї з 1949 року. Автомобіль покритий іржею і потребує реставрації.

У США знайшли покинутий седан Mercury 1940 року. Автомобіль належав відомій письменниці Маргарет Мітчелл. Про це повідомляє сайт Atoevolution.

Авторка знаменитого роману "Віднесені вітром" придбала Mercury Eight новим в автосалоні в 1940 році. Збережено оригінальні документи на машину.

Автомобіль стоїть покинутим з 1949 року Фото: ebay.com

Незадовго до смерті письменниці в 1949 році Mercury поставили в сарай. Після смерті Маргарет Мітчелл її чоловік і брат намагалися продати машину, проте покупця так і не знайшли.

Відтоді Mercury Eight стояв покинутим і за 74 роки жодного разу не виїжджав на дороги. Седан вкритий іржею, а його фарба облізла. Двигун автомобіль поки що не вдалося завести, тобто машина потребує тривалої реставрації.

Тепер авто Маргарет Мітчелл знову спробують продати, причому на eBay оцінили його в 100 000 доларів, хоча Mercury 1940 року навіть в ідеальному стані, як правило, дешевше.

Седан оцінили в $100 000 Фото: ebay.com

Mercury Eight першого покоління випускали з 1939 до 1941 року і він позиціонувався, як більш розкішна версія знаменитого Ford V8. Седан оснащений 3,9-літровою 100-сильною вісімкою і 3-ступінчастою механічною КПП.

До слова, нинішнього року на аукціоні продавали і раритетний Jaguar зірки фільму "Віднесені вітром".

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