Капсула часу за за $300 000: виявлено рідкісний спорткар 60-х у новому стані (фото)
Випущено близько 1000 заряджених Chevrolet Camaro COPO з 7,0-літровим 425-сильним V8. Спорткар здатний розігнатися до сотні за 5,4 с і розвинути швидкість понад 200 км/год.
У США виявили ідеально збережений Chevrolet Camaro 1969 року в рідкісній зарядженій версії COPO. Спорткар коштує близько 200-300 тис. доларів. Про це повідомляє сайт Autoevolution.
Загалом випущено близько 1000 Chevrolet Camaro COPO. Модифікацію створювали спеціально для драгрейсингу і її трансмісію переналаштовано для перегонів на 1/4 милі (402 м).
Головна особливість авто ховається під капотом — там встановлено величезний 7,0-літровий V8 на 425 к.с. від Chevrolet Corvette. З 3-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 5,4 с, а максимальна швидкість перевищує 200 км/год.
Chevrolet Camaro COPO також отримав передні дискові гальма, полегшений пластиковий капот і задній спойлер. Дах купе оздоблено вінілом.
Конкретно цей Chevrolet Camaro 1969 року був куплений у штаті Огайо. Перший власник дбав про авто, мало на ньому їздив і зберігав його до своєї смерті в 2017 році.
Пробіг Chevrolet Camaro COPO становить лише 13 350 км. Збережено всі оригінальні документи на автомобіль. Кузов і салон Camaro у відмінному стані — це справжня капсула часу.
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