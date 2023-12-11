Капсула часу за за $300 000: виявлено рідкісний спорткар 60-х у новому стані (фото)

Випущено близько 1000 заряджених Chevrolet Camaro COPO з 7,0-літровим 425-сильним V8. Спорткар здатний розігнатися до сотні за 5,4 с і розвинути швидкість понад 200 км/год.

У США виявили ідеально збережений Chevrolet Camaro 1969 року в рідкісній зарядженій версії COPO. Спорткар коштує близько 200-300 тис. доларів. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Випущено лише 1000 таких купе, і зараз за ними полюють колекціонери Фото: autoevolution.com

Загалом випущено близько 1000 Chevrolet Camaro COPO. Модифікацію створювали спеціально для драгрейсингу і її трансмісію переналаштовано для перегонів на 1/4 милі (402 м).

Головна особливість авто ховається під капотом — там встановлено величезний 7,0-літровий V8 на 425 к.с. від Chevrolet Corvette. З 3-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 5,4 с, а максимальна швидкість перевищує 200 км/год.

Під капотом встановлено 7,0-літровий 425-сильний V8 Фото: autoevolution.com

Chevrolet Camaro COPO також отримав передні дискові гальма, полегшений пластиковий капот і задній спойлер. Дах купе оздоблено вінілом.

Конкретно цей Chevrolet Camaro 1969 року був куплений у штаті Огайо. Перший власник дбав про авто, мало на ньому їздив і зберігав його до своєї смерті в 2017 році.

Автомобіль відмінно зберігся і має малий пробіг Фото: autoevolution.com

Пробіг Chevrolet Camaro COPO становить лише 13 350 км. Збережено всі оригінальні документи на автомобіль. Кузов і салон Camaro у відмінному стані — це справжня капсула часу.

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