Новий бюджетний електрокросовер BYD за $14 000 показали на перших фото

Новий BYD Yuan UP — невеликий 4,3-метровий електрокросовер. Топова версія моделі оснащена 177-сильним мотором і панорамним дахом.

В інтернет потрапили перші фото BYD Yuan UP. Компактний електрокросовер презентують у першій половині 2024 року і продаватимуть за ціною приблизно від 100 000 юанів ($14 000). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Новий BYD Yuan UP 2024 буде одним із найкомпактніших і найдоступніших електрокросоверів китайського бренду. У нього обтічний дизайн із високою вигнутою віконною лінією, короткими звисами кузова і вираженим пластиковим обвісом.

На вибір запропонують версії на 97 і 177 к. с. Фото: CarNewsChina

Розміри BYD Yuan UP:

довжина — 4310 мм;

ширина — 1830 мм;

висота — 1675 мм;

колісна база — 2620 мм;

маса — 1430-1540 кг.

Також на фото показано, що топовий варіант BYD Yuan UP 2024 отримає панорамний дах і аеродинамічно оптимізовані 17-дюймові диски з шинами 215/60 R17.

Топова версія отримала панорамний дах Фото: CarNewsChina

Китайський електромобіль BYD Yuan UP запропонують у версіях потужністю 95 і 177 к. с. Максимальну швидкість в обох випадках обмежено на позначці в 160 км/год. Відомо, що кросовер отримає літій-залізо-фосфатну батарею, але її ємність і запас ходу поки що не розкривають.

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