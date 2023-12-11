Пішла легенда: Chrysler припинив випуск своєї найзнаменитішої моделі (фото)
Chrysler 300 виробляли з 1955 року і свого часу він був найпотужнішим і найшвидшим американським авто. На прощання випустили лімітовану заряджену версію моделі з 485-сильним V8.
У Канаді припинили виробництво знаменитого Chrysler 300. Останній седан зійшов з конвеєра підприємства в Онтаріо. Про це повідомляється на офіційному сайті концерну Stellantis.
Останньою стала модель прощальної серії Chrysler 300C. Випущено всього 2200 таких задньопривідних седанів вартістю від $55 000.
Усі Chrysler 300C оснащені 6,4-літровим 485-сильним V8 Hemi і 8-ступінчастою автоматичною КПП. Розгін до 100 км/год займає 4,3 с, а максимальна швидкість становить 257 км/год.
Майбутнє Chrysler 300C було визначено наперед, адже це модель-довгожитель. Нинішнє її покоління представили ще 2011 року. Наступник "трьохсотого" якщо і з'явиться, то стане електромобілем, адже Chrysler планує відмовитися від двигунів внутрішнього згоряння.
Chrysler 300 — найзнаменитіша модель американської марки. Перше її покоління з'явилося в 1955 році й отримало 300-сильний V8 Hemi. Саме потужність мотора дала назву авто.
Довгий час Chrysler 300 був найпотужнішим авто зі США. Він домінував у перегонах NASCAR, а 1958 року 375-сильний Chrysler 300D встановив рекорд швидкості для серійних авто — 251 км/год. Поступово потужність "трьохсотого" довели до 405-425 к. с.
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