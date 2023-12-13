На аукціоні продали унікальний мотоцикл BMW від українських майстрів (фото)

"Незламний" створений на базі BMW R18, який постраждав від російського ракетного обстрілу Харкова. Байк виграв чемпіонат із кастомайзингу, присвячений 100-річчю мотоциклів BMW.

У Києві на аукціоні продали ексклюзивний мотоцикл BMW R18 Unbreakable ("Незламний"). За нього віддали 57 000 євро і він став одним із найдорожчих байків в Україні. Про це повідомляється на сторінці BMW Motorrad у Facebook.

Мотоцикл існує в єдиному екземплярі Фото: BMW

Нагадаємо, що кастом-проект "Незламний" втілили в життя харківські майстри з Iron Custom Motors. За основу взяли BMW R18, який постраждав унаслідок російського ракетного обстрілу автосалону BMW у Харкові.

На аукціоні байк продали за 57 000 євро Фото: BMW

Для BMW R18 Unbreakable розробили особливі алюмінієвий обвіс і колісні диски, встановили короткий вихлоп і задню пневмопідвіску. "Незламний" прикрашений піксельним орнаментом і автографом Володимира Зеленського.

Український проект оцінили не тільки на батьківщині. Його демонстрували в Європі і він переміг у чемпіонаті з кастомайзингу в Німеччині, присвяченому 100-річчю мотоциклетного підрозділу BMW Motorrad.

Мотоцикл постраждав від російського ракетного удару по Харкову Фото: BMW

Проданий BMW R18 "Незламний" вирушить до Одеси і демонструватиметься в шоурумі BMW Motorrad. Виручені за байк кошти спрямують на закупівлю автобусів для Будинків сімейного типу під опікою Фонду Олени Зеленської.

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