Сімейний спорт: у Києві помітили рідкісний заряджений кросовер Skoda (фото)

Skoda Kodiaq RS — заряджений варіант семимісного кросовера. Він оснащений 240-сильним турбодизелем і здатний розігнатися до 100 км/год за 7 с.

У Києві сфотографували кросовер Skoda Kodiaq RS 2020 року. Спортивна версія популярної сімейної моделі — рідкість у нашій країні, адже її офіційно не продавали на українському ринку. Знімки авто з'явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Skoda Kodiaq RS у дорестайлінговому виконанні оснащувався 2,0-літровим бітурбодизелем, однак під час оновлення моделі від цього двигуна відмовилися, адже він не відповідав новим екостандартам. Його замінили 2,0-літровою бензиновою турбочетвіркою.

Кросовер оснащений 240-сильним бітурбодизелем

Дизель Skoda Kodiaq RS розвиває 240 к.с. і має крутильний момент у 500 Нм. Із 7-ступінчастим роботом DSG розгін до 100 км/год займає 7 с, а максимальна швидкість становить 220 км/год.

Крім того, доопрацьовано підвіску авто і встановлено збільшені гальма. Свого часу Skoda Kodiaq RS встановив рекорд кола серед семимісних кросоверів на знаменитому автодромі Нюрбургринг.

Примітно, що спортивний варіант зовні не надто відрізняється від стандартного Skoda Kodiaq. Його видають особлива решітка радіатора, скромний обвіс і 20-дюймові диски.

У салоні встановлено спортивні крісла Фото: Skoda

Салон Skoda Kodiaq RS оздоблений алькантарою з контрастними швами. Кросовер отримав спортивні кермо і сидіння.

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