В Україні помітили дуже рідкісний спорткар Toyota 90-х (фото)

Заряджена Toyota Celica SS-III оснащена високооборотистою 2,0-літровою четвіркою на 200 сил. Спорткар здатний розігнатися до 100 км/год за 6,5 с і розвинути 220 км/год.

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У Києві сфотографували купе Toyota Celica шостого покоління. Сама по собі ця модель вже стала рідкістю на наших дорогах, а ця модель у зарядженому виконанні SS-III — ще більший раритет. Її знімки з'явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Toyota Celica шостої генерації випускали з 1993 до 1999 року. Модель пропонували в трек версіях — дводверне купе, тридверне купе-ліфтбек (як цей автомобіль) і кабріолет.

Більшість Toyota Celica оснащувалися бензиновими двигунами об'ємом 1,8 л (110 к.с.) і 2,2 л (135 к.с.), проте ця версія SS-III — особлива. Її створили 1995 року до 25-річчя Celica та оснастили високооборотистою 2,0-літровою четвіркою на 200 к. с. і 206 Нм.

З 5-ступінчастою механічною КПП спорткар Toyota Celica SS-III здатна розігнатися до 100 км/год за 6,5 с і розвинути 220 км/год. Примітно, що це не найшвидша версія моделі — пропонували і 255-сильний варіант GT-4.

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Від стандартного купе Toyota Celica SS-III відрізняється обвісом і спойлером. Конкретно цей автомобіль також отримав нові колісні диски і вихлоп.

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