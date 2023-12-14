Рідкісний американський спорткар 50-х простояв півстоліття покинутим у гаражі (фото)
Chrysler 300C — найпотужніший і найшвидший американський автомобіль свого часу. Спортивне купе оснащене 375-сильним V8 Hemi і здатне розвинути 240 км/год.
У США знайшли занедбаний Chrysler 300 1957 року. Знамените спортивне авто не виїжджало на дороги з початку 70-х. Про це повідомляє сайт Autoevolution.
Цей Chrysler 300C зареєстрований у штаті Вашингтон. Відомо, що спочатку купе було яскраво-червоним, але в 60-х його перефарбували спочатку в зелений, а потім — у бежевий колір.
Кузов Chrysler 300C місцями проржавів, але загалом цілий. У салоні розірване оздоблення, хоча його стан відносно непоганий. Оснащення охоплює радіо, електроприводи склопідйомників і сидінь. Двигун заводиться і працює стабільно.
Chrysler 300 цінується колекціонерами і в хорошому стані коштує щонайменше $100 000, адже заряджена модель випускалася дуже малими серіями. Наприклад, у 1957 році зібрали лише 2402 Chrysler 300C.
А ще це був найпотужніший і найшвидший американський автомобіль свого часу, адже навіть перший Chrysler 300 1955 року отримав 300-сильний V8 Hemi.
У версії 300C 1957 року 6,4-літровий Hemi розвиває вже 375 к. с. З 3-ступінчастою автоматичною КПП купе здатне розігнатися до 100 км/год за 7,7 с і розвинути 240 км/год.
До слова, нещодавно в США випустили останній Chrysler 300. Знамениту модель зняли з виробництва.
Також Фокус повідомляв, що в Україні знайшли рідкісне італійське авто 70-х.