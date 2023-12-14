Рідкісний американський спорткар 50-х простояв півстоліття покинутим у гаражі (фото)

Chrysler 300C — найпотужніший і найшвидший американський автомобіль свого часу. Спортивне купе оснащене 375-сильним V8 Hemi і здатне розвинути 240 км/год.

У США знайшли занедбаний Chrysler 300 1957 року. Знамените спортивне авто не виїжджало на дороги з початку 70-х. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Автомобіль місцями проржавів Фото: autoevolution.com

Цей Chrysler 300C зареєстрований у штаті Вашингтон. Відомо, що спочатку купе було яскраво-червоним, але в 60-х його перефарбували спочатку в зелений, а потім — у бежевий колір.

Chrysler 300C двічі перефарбовували Фото: autoevolution.com

Кузов Chrysler 300C місцями проржавів, але загалом цілий. У салоні розірване оздоблення, хоча його стан відносно непоганий. Оснащення охоплює радіо, електроприводи склопідйомників і сидінь. Двигун заводиться і працює стабільно.

У салоні пошкоджено оздоблення Фото: autoevolution.com

Chrysler 300 цінується колекціонерами і в хорошому стані коштує щонайменше $100 000, адже заряджена модель випускалася дуже малими серіями. Наприклад, у 1957 році зібрали лише 2402 Chrysler 300C.

А ще це був найпотужніший і найшвидший американський автомобіль свого часу, адже навіть перший Chrysler 300 1955 року отримав 300-сильний V8 Hemi.

Під капотом встановлено 375-сильний V8 Hemi Фото: autoevolution.com

У версії 300C 1957 року 6,4-літровий Hemi розвиває вже 375 к. с. З 3-ступінчастою автоматичною КПП купе здатне розігнатися до 100 км/год за 7,7 с і розвинути 240 км/год.

До слова, нещодавно в США випустили останній Chrysler 300. Знамениту модель зняли з виробництва.

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