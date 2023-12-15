Конкурент Audi S6 і ексклюзивний кросовер: розсекречено дві новинки від Hyundai (фото)

Нові Genesis отримають особливі лімітовані версії. Седан G80 обзаведеться спортивною модифікацією, а кросовер GV80 — розкішним варіантом.

Genesis готує дві ексклюзивні версії своїх моделей. Особливі седан Genesis G80 і кросовер GV80 показали на закритій презентації в Дубаї. Фото із заходу опублікував сайт Carscoops.

Genesis G80 Performance отримав обвіс і задній спойлер Фото: carscoops.com

Седан Genesis G80 Performance — заряджена версія моделі. Він отримав обвіс, повітрозабірники на капоті, невеликий карбоновий спойлер і 21-дюймові диски з низькопрофільною гумою. У салоні з'явилися спортивні сидіння.

Genesis GV80 Twilight — ексклюзивний розкішний варіант кросовера Фото: carscoops.com

Характеристики Genesis G80 Performance не розкрили. Не виключено, що він отримає топовий 3,5-літровий V6 твін-турбо на 415 к. с. Він стане конкурентом Audi S6 і потужних версій BMW 5 Series.

Кросовер Genesis GV80 Twilight Edition робить ставку на розкіш. У нього двоколірне забарвлення і 20-дюймові колеса, а в салоні поліпшено оздоблення і з'явилися подушки для задніх пасажирів.

Для задніх пасажирів передбачені подушки Фото: carscoops.com Салон Genesis GV80 Twilight оздоблений дорогою шкірою Фото: carscoops.com

Шкіра в салоні яскраво-помаранчевого кольору, але замовник зможе обрати будь-яке інше забарвлення. Випустять 20 Genesis GV80 Twilight Edition і всі вони будуть створені з урахуванням побажань клієнтів, тобто двох однакових машин не буде.

До слова, нещодавно Genesis також показав 1000-сильний суперкар, який зможуть випробувати всі охочі.

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