Конкурент Audi S6 і ексклюзивний кросовер: розсекречено дві новинки від Hyundai (фото)
Нові Genesis отримають особливі лімітовані версії. Седан G80 обзаведеться спортивною модифікацією, а кросовер GV80 — розкішним варіантом.
Genesis готує дві ексклюзивні версії своїх моделей. Особливі седан Genesis G80 і кросовер GV80 показали на закритій презентації в Дубаї. Фото із заходу опублікував сайт Carscoops.
Седан Genesis G80 Performance — заряджена версія моделі. Він отримав обвіс, повітрозабірники на капоті, невеликий карбоновий спойлер і 21-дюймові диски з низькопрофільною гумою. У салоні з'явилися спортивні сидіння.
Характеристики Genesis G80 Performance не розкрили. Не виключено, що він отримає топовий 3,5-літровий V6 твін-турбо на 415 к. с. Він стане конкурентом Audi S6 і потужних версій BMW 5 Series.Важливо
Кросовер Genesis GV80 Twilight Edition робить ставку на розкіш. У нього двоколірне забарвлення і 20-дюймові колеса, а в салоні поліпшено оздоблення і з'явилися подушки для задніх пасажирів.
Шкіра в салоні яскраво-помаранчевого кольору, але замовник зможе обрати будь-яке інше забарвлення. Випустять 20 Genesis GV80 Twilight Edition і всі вони будуть створені з урахуванням побажань клієнтів, тобто двох однакових машин не буде.
До слова, нещодавно Genesis також показав 1000-сильний суперкар, який зможуть випробувати всі охочі.
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