Конкурент Audi S6 и эксклюзивный кроссовер: рассекречены две новинки от Hyundai (фото)

Новые Genesis получат особые лимитированные версии. Седан G80 обзаведется спортивной модификацией, а кроссовер GV80 — роскошным вариантом.

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Genesis готовит две эксклюзивные версии своих моделей. Особые седан Genesis G80 и кроссовер GV80 показали на закрытой презентации в Дубае. Фото с мероприятия опубликовал сайт Carscoops.

Genesis G80 Performance получил обвес и задний спойлер Фото: carscoops.com

Седан Genesis G80 Performance – заряженная версия модели. Он получил обвес, воздухозаборники на капоте, небольшой карбоновый спойлер и 21-дюймовые диски с низкопрофильной резиной. В салоне появились спортивные сиденья.

Genesis GV80 Twilight — эксклюзивный роскошный вариант кроссовера Фото: carscoops.com

Характеристики Genesis G80 Performance не раскрыли. Не исключено, что он получит топовый 3,5-литровый V6 твин-турбо на 415 л. с. Он станет конкурентом Audi S6 и мощных версий BMW 5 Series.

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Кроссовер Genesis GV80 Twilight Edition делает ставку на роскошь. У него двухцветная окраска и 20-дюймовые колеса, а в салоне улучшена отделка и появились подушки для задних пассажиров.

Для задних пассажиров предусмотрены подушки Фото: carscoops.com Салон Genesis GV80 Twilight отделан дорогой кожей Фото: carscoops.com

Кожа в салоне ярко-оранжевого цвета, но заказчик сможет выбрать любой другой окрас. Выпустят 20 Genesis GV80 Twilight Edition и все они будут созданы с учетом пожеланий клиентов, то есть двух одинаковых машин не будет.

К слову, недавно Genesis также показал 1000-сильный суперкар, который смогут испытать все желающие.

Также Фокус рассказывал про новый кроссовер Genesis для бездорожья.