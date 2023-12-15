Зірка 70-х: виявлено 45-річний Corvette у стані нового авто (фото)

Спортивний Chevrolet Corvette зберігали в гаражі і він дуже рідко виїжджав на дороги. За 45 років автомобіль проїхав лише 16 тисяч кілометрів.

У США виявлено капсулу часу Chevrolet Corvette 1978 року. Незважаючи на солідний вік, спорткар виглядає як новий. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Пробіг авто становить лише 16 тис. км Фото: autoevolution.com

Цей Chevrolet Corvette C3 зберігався в гаражі і дуже рідко виїжджав на дороги. Автомобіль ніколи не їздив у сніг або навіть дощ. Його пробіг становить лише 16 тис. км.

Оскільки у Chevrolet Corvette склопластиковий кузов, то він не схильний до іржі. Червоний шкіряний салон також у хорошому стані. Збережена і вся документація на машину.

Салон оздоблений червоною шкірою Фото: autoevolution.com

Chevrolet Corvette C3 доволі багато оснащений — підсилювач керма, електросклопідйомники, кондиціонер, аудіосистема і круїз-контроль. До того ж, у авто особливе двоколірне забарвлення.

Під капотом встановлено 5,7-літровий V8 Фото: autoevolution.com

Наприкінці 70-х потужність американських двигунів істотно знизилася через суворі еко-норми і подорожчання палива. У цьому Chevrolet Corvette L48 5,7-літровий V8 розвиває лише 185 к. с. З 3-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 7,8 с, а максимальна швидкість становить 198 км/год.

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