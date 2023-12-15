Як у Гетсбі: на аукціон виставлено найрозкішніше американське авто (фото)

Випущено лише 445 розкішних Duesenberg J із 265-сильним двигуном та ексклюзивними кузовами. Дорогі представницькі авто конкурували з Rolls-Royce та Maybach.

У США на аукціоні RM Sotheby's продадуть рідкісний кабріолет Duesenberg J 1929 року. За розкішне авто планують виручити близько 2,65-2,85 мільйонів доларів. Його історію розповіли на сайті аукціонного дому.

Випущено тільки 445 Duesenberg J Фото: RM Sotheby's

Duesenberg був американським конкурентом Rolls-Royce, Bentley і Maybach. Ці представницькі автомобілі випускали за індивідуальним замовленням, а купували їх мільйонери, зірки Голлівуду і королі.

Duesenberg J — найвідоміша модель марки. З 1928 по 1937 роки випустили лише 445 таких авто. Їх оснащували 6,9-літровою 265-сильною вісімкою, що давала змогу розвинути 185 км/год.

У 2004 році авто пройшло реставрацію Фото: RM Sotheby's

Конкретно цей автомобіль належав Філіпу Ріглі — синові винахідника жувальної гумки Вільяма Ріглі та керівнику відомої компанії Wrigley. Він спеціально приїхав на завод Duesenberg, щоб подивитися, як збирають його авто.

Duesenberg J оснащений 265-сильною вісімкою Фото: RM Sotheby's

Спочатку Філіп Ріглі замовив двомісний кабріолет Duesenberg J, але через рік вирішив змінити дизайн авто і встановив чотиримісний кузов від модного тоді ательє LeBaron. До слова, саме на такому авто, що має два лобових скла, їздив головний герой фільму "Великий Гетсбі" у виконанні Леонардо ді Капріо.

Саме такий Duesenberg знімали у фільмі "Великий Гетсбі" Фото: RM Sotheby's

Duesenberg J кілька разів переходив із рук у руки, а в 2004 році пройшов реставрацію. Після цього він виграв кілька нагород на різних фестивалях ретро-авто.

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