В Австралії автомобільний номер оцінили в $6,7 мільйона (фото)

Автомобільний номер NSW 1 є найстарішим в Австралії — йому близько 100 років. Із середини 30-х років він залишався в одній родині.

Платні номери авто стають дедалі дорожчими не тільки в Україні. В Австралії за ексклюзивний номерний знак готові віддати 10 мільйонів австралійських доларів ($6,7 мільйона). Про це повідомляє сайт аукціонного дому Lloyds.

Автомобільний номер NSW 1 розшифровується як New Southern Wales 1 ("Новий Південний Уельс 1"). Він вважається найстарішим номерним знаком, що використовується в Австралії.

Зліва на фото — Daimler із номером NSW 1 Фото: Lloyds Auctions

Відомо, що номер авто близько 100 років тому отримав керівник поліції штату Новий Південний Уельс. У 30-х роках він перейшов бізнесменові серу Фредеріку Стюарту, який повісив його на свій Oldsmobile, а потім — на розкішний Daimler.

Після смерті Фредеріка Стюарта номерний знак залишився в його родині — його переважували з машини на машину. У 1988 році його вдова Мейджорі Стюарт відмовилася продати номер за $134 000. Лише тепер сім'я Стюарт вирішила виставити табличку на продаж. Аукціон триватиме до середини січня, тобто вартість номера NSW 1 може ще зрости.

До слова, це далеко не найдорожчий номер авто у світі. Нещодавно в Дубаї на аукціоні продали номерний знак Р 7 за 15 рекордних мільйонів доларів.

Також Фокус повідомляв, що в Києві на аукціоні продали унікальний мотоцикл BMW, створений українськими майстрами.