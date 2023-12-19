ДТП на 7,4 мільйона: у Нідерландах втопили дорогий Porsche на українських номерах (фото)

Спортивний Porsche 911 GTS злетів із траси й опинився в каналі. Водія госпіталізували, а автомобіль довелося діставати рятувальникам.

У Нідерландах потрапив у ДТП спорткар Porsche 911 GTS. У автомобіля українські номери — він зареєстрований у Києві. Про це повідомляє нідерландське видання De Telegraaf.

Дах авто прикрашений тризубом Фото: De Telegraaf

Аварія сталася сьогодні, 19 грудня, поблизу села Хендрік-ідо Амбахт у передмісті Роттердама. Porsche 911 злетів із траси N915 і опинився в каналі.

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Водія Porsche 911 GTS забрала швидка допомога — його госпіталізували. Автомобіль витягали з водойми рятувальники, які прибули на місце ДТП. На щастя, спорткар застряг на мілині, хоча ремонт авто-утопленика може бути недешевим.

Водія авто госпіталізували Фото: De Telegraaf

У базі даних OpenDataUA зазначено, що це купе Porsche 911 Carrera 4 GTS було придбано вже під час повномасштабної війни — його поставили на облік 31 грудня 2022 року. Зараз такий спорткар коштує від 7 421 000 гривень. Дах авто прикрашений тризубом.

Машину з каналу діставали рятувальники Фото: De Telegraaf

Повнопривідне купе Porsche 911 Carrera 4 GTS — заряджений варіант моделі. Спорткар оснащений 3,0-літровою опозитною турбошісткою потужністю 480 к. с. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 3,3 с і розвинути 309 км/год.

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