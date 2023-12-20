Citroen представили великий електричний мінівен із запасом ходу до 350 км (фото)

Мінівен Citroen SpaceTourer змінився зовні та всередині, а також отримав нові опції. Запас ходу електромобіля збільшили до 350 км.

У Франції презентували новий Citroen SpaceTourer. Мінівен пройшов модернізацію і вийде на ринок на початку 2024 року. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті концерну Stellantis.

Зсувні двері оснащені електроприводом Фото: Stellantis

Оновлений Citroen SpaceTourer впізнається за зміненою передньою частиною в новому фірмовому стилі. Замінено фари, бампер і решітку радіатора. Зсувні бічні двері оснащені електроприводом.

Як і раніше, модель доступна у двох варіантах довжини (4,98 і 5,33 м). Можна обрати пасажирські версії на 5-9 місць, а також вантажні варіанти. Об'єм багажника може досягати 4900 л.

Об'єм багажника сягає 4900 л Фото: Stellantis

У салоні замінено передню панель, а віртуальний щиток приладів став стандартним. Центральний тачскрін мультимедіа збільшено до 10 дюймів у діагоналі. Оснащення поповнила бездротова зарядка для смартфонів. Також для Citroen SpaceTourer пропонують 17 різних систем активної безпеки, серед яких — і адаптивний круїз-контроль.

На передній панелі встановлено два дисплеї Фото: Stellantis

Спочатку дебютував електромобіль Citroen e-SpaceTourer, хоча в лінійці моделі для окремих країн залишиться і 2,0-літровий 180-сильний турбодизель.

Доступні пасажирські версії на 5-9 місць Фото: Stellantis

Електрокар Citroen e-SpaceTourer оснащений 136-сильним мотором і доступний з батареями на 50 і 75 кВт∙год. В останньому випадку запас ходу зріс до 350 км. Швидка зарядка на 80% займає від 38 до 45 хвилин.

До слова, нещодавно презентували і молодшого брата SpaceTourer — новий Citroen Berlingo.

Також Фокус повідомляв, що в Україні з'явиться недорогий електромобіль Citroen.