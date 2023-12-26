"Гелендваген" отримав нову яскраву версію для важкого бездоріжжя (фото)

Mercedes-AMG G63 підготували до суворих умов. Йому збільшили кліренс до 300 мм, встановили захист днища і величезні позашляхові шини.

У Mercedes-Benz G-Class з'явилася нова екстремальна модифікація. Позашляховику вирішили поліпшити і так непогану прохідність. Про це повідомляється на сайті німецького ательє Delta4X4.

Позашляховику збільшили кліренс і встановили спеціальні шини Фото: Delta4x4

Саме ця компанія, що спеціалізується на позашляховій техніці, виконала тюнінг "Гелендвагена". Нову модифікацію позиціонують, як більш доступну альтернативу Mercedes-AMG G63 4x4², який коштує близько 300 000 євро.

У цьому разі за основу також взяли Mercedes-AMG G63 з 585-сильним V8 твін-турбо. Йому збільшили кліренс на 60 мм (до 300 мм), встановили додатковий захист днища і величезні позашляхові шини розміром 345/55 R22.

Авто стане більш доступною альтернативою Mercedes-AMG G63 4x4² Фото: Delta4x4

На даху з'явилися багажник і додаткова оптика, а ззаду — запасне колесо. Підвіску автомобіля посилили. Водночас, позашляховик не отримав портальні мости від Mercedes-AMG G63 4x4².

З іншого боку, такий "Гелендеваген" набагато дешевший. Пакет доопрацювань оцінили в 40 000 євро, також можна купувати його елементи окремо.

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