Водіїв здивував простий лайфхак із розморожування лобового скла авто (відео)

Багато британських водіїв не знають про обдув лобового скла і не користуються ним взимку. Через це їм доводиться довше чистити авто від снігу та льоду.

Проста порада з очищення замерзлого лобового скла авто виявилася відкриттям для багатьох водіїв. Відео з лайфхаком набирає популярності в соцмережах і викликало обговорення. Про це повідомляє The Sun.

Блогерка порадила увімкнути обдув скла на максимум Фото: Скриншот

У ролику для показано, як розморозити лобове скло авто швидко і без зусиль. Блогер рекомендує спочатку увімкнути обдув лобового скла на максимум, вибрати високу температуру (на авто з клімат-контролем) і почекати трохи.

Лише потім можна змити лід, що розтанув, з лобового скла двірниками або ж скористатися скребком. У цьому разі скло не буде подряпане.

З'ясувалося, що цей простий лайфхак для водіїв-початківців виявився відкриттям для деяких автомобілістів. Багато хто не знав про "магічний" перемикач обдування на лобове скло.

Не виключено, що незнання британських водіїв зумовлене переважно м'якими зимами в країні. Морозна сніжна погода у Великій Британії — рідкість, відповідно, водії не замислюються про очищення скла авто.

Утім, знайшлися і критики такого методу розморожування машини. Вони звернули увагу на те, що старі авто прогріваються занадто довго і швидше буде полити скло гарячою водою.

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