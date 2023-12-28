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Водіїв здивував простий лайфхак із розморожування лобового скла авто (відео)

Тарас Брязгунов
Проста порада як розморозити авто стала сюрпризом для багатьох водіїв

Багато британських водіїв не знають про обдув лобового скла і не користуються ним взимку. Через це їм доводиться довше чистити авто від снігу та льоду.

Проста порада з очищення замерзлого лобового скла авто виявилася відкриттям для багатьох водіїв. Відео з лайфхаком набирає популярності в соцмережах і викликало обговорення. Про це повідомляє The Sun.

Блогерка порадила увімкнути обдув скла на максимум
Фото: Скриншот

У ролику для показано, як розморозити лобове скло авто швидко і без зусиль. Блогер рекомендує спочатку увімкнути обдув лобового скла на максимум, вибрати високу температуру (на авто з клімат-контролем) і почекати трохи.

Лише потім можна змити лід, що розтанув, з лобового скла двірниками або ж скористатися скребком. У цьому разі скло не буде подряпане.

З'ясувалося, що цей простий лайфхак для водіїв-початківців виявився відкриттям для деяких автомобілістів. Багато хто не знав про "магічний" перемикач обдування на лобове скло.

Не виключено, що незнання британських водіїв зумовлене переважно м'якими зимами в країні. Морозна сніжна погода у Великій Британії — рідкість, відповідно, водії не замислюються про очищення скла авто.

Утім, знайшлися і критики такого методу розморожування машини. Вони звернули увагу на те, що старі авто прогріваються занадто довго і швидше буде полити скло гарячою водою.

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