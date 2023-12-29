Презентовано новий кабріолет "Гелендваген" із нестандартним дизайном (фото)

Новий Mercedes-AMG G63 перетворили на оригінальний кабріолет із незвичними задніми дверима. У нього розкішний салон і 585-сильний V8 під капотом.

Кабріолет Mercedes-Benz G-Class повертається. Особливу версію позашляховика випустять лімітованою серією. Про це повідомляється на сайті Motor1.

Позашляховик отримав м'який дах

Саме вона виконала тюнінг "гелендвагена". Стандартний позашляховик перетворили на оригінальний кабріолет на замовлення одного ексцентричного мільйонера, чий п'ятирічний син захотів кабріолет Mercedes G-Class. Розробка авто тривала півтора року.

Задні двері відчиняються проти руху

За основу взяли Mercedes-AMG G63 з 585-сильним V8 твін-турбо об'ємом 4,0 л. Авто вкоротили та зрізали дах — його замінив складаний тканинний верх із електроприводом.

Салон оздоблений шкірою та карбоном

Однак найцікавіша риса Mercedes-AMG G63 — його задні двері. Вони невеликі та відчиняються проти руху, як у Toyota FJ Cruiser або Mazda RX-8.

В оздобленні салону "гелендвагена" використані дорога шкіра та карбон. Усередині встановлено чотири окремі крісла.

Ззаду встановлено два окремі крісла

Зберуть тільки 20 кабріолетів Mercedes-AMG G63 — їх оформлять за індивідуальними замовленнями покупців. Ціна "гелендваген" становитиме від 1,2 мільйона євро.

Раніше Фокус повідомляв, що Mercedes G-Class перетворили на оригінальний будинок на колесах.

Також ми писали про яскравий тюнінг короткого "гелендвагена".