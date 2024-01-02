Ракетний обстріл України: у Києві загорівся автосалон Tesla, — ЗМІ (відео)

На опублікованих кадрах видно, що поруч із шоурумом загорілися резервуари з паливом. Це не офіційний автосалон американського виробника, адже бренд Tesla не представлений в Україні.

Унаслідок масованого ракетного обстрілу Києва 2 січня постраждали два автосалони, один із яких продає електромобілі Tesla. Від удару могли постраждати автомобілі. Про це йдеться в сюжеті каналу "Київ24".

Фото: Скриншот

Точне місце розташування автосалону не розголошують, але відомо, що один із шоурумів Tesla розташований в Оболонському районі столиці. Це не офіційний автосалон американського виробника, адже бренд Tesla не представлений в Україні.

На додачу, біля автосалону загорілися резервуари з паливом. У Києві через пожежу спостерігається сильне задимлення, тож мешканцям рекомендують за можливості не виходити на вулицю, закрити вікна та пити велику кількість води.

Слід зазначити, що пожежі електромобілів дуже складно загасити, адже літій-іонні батареї під час горіння виділяють величезну кількість кисню, що піднімає температуру полум'я до приблизно 2500 градусів за Цельсієм. Гасіння електрокара вимагає величезної кількості води і, як правило, авто вигорають повністю і не підлягають відновленню.

Наприклад, нещодавно у США після ДТП загорівся електрокросовер Tesla Model Y. Його гасили годину і витратили на одне авто 136 тонн води.

Також Фокус повідомляв, що в США незабаром після купівлі потрапив в аварію електропікап Tesla Cybertruck.